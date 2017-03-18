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禿頭車手一秒變「歐巴」！戴假髮變帥反而被抓

張男盜領時以禿頭、「歐巴」外貌交替做案，警方發現張男戴上假髮後簡直變了個人。（記者王捷翻攝）

2017-03-18  07:44

〔記者王捷／台南報導〕張姓男子是詐騙集團車手，在台南市區犯案累累，盜領超過60筆贓款，累積金額可能近千萬，由於張男有禿頭，擔心特徵被鎖定，買了一頂韓式微卷假髮，以禿頭、假髮兩外貌交替犯案，不過因張男戴上假髮簡直變了個人，反而引起注意，張在17日下午終於落網，經漏夜偵訊後今日將他移送地檢署。

28歲的張男有毒品前科，疑似因為吸毒入不敷出，所以才加入詐騙集團當車手，因為他善於變裝，加上都搭乘計程車盜領贓款，在中西區可能有超過50筆盜領紀錄。

起初，張男都戴著安全帽加口罩，坐上計程車到ATM盜領，他察覺警方有發現這個異狀，但又擔心禿頭特徵被鎖定，所以才便買了假髮來犯案，企圖混淆警方查緝方向，不過警方過濾監視器後，發現他假髮做得太不自然，張男戴了假髮後變了個人，反而引起警方注意。

市區警分局調閱監視器畫面後，分析出張男可能出沒地點，各分局都安排防詐勤務，請警員便衣埋伏，17日下午張男終於在市警一分局莊敬派出所落網，身上還有毒品，警方將他戴假髮的照片傳到防詐群組，詢問各分局是否有遭張男盜領的紀錄。

據警方了解，張男在市區可能盜領超過60筆贓款，金額可能高達千萬，漏夜偵訊後，今日將張男依據毒品、詐欺罪嫌移送地檢，目前還在清查張男到底犯下多少詐欺盜領案。

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