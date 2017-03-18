金門又傳詐騙案件 疑推銷信用卡騙個資
2017-03-18 00:02
〔記者吳正庭／金門報導〕金門近來頻傳詐騙案件，有自稱可申辦某銀行信用卡的3人小組，長驅直入公務部門辦公室推銷，申請人在填完個資後等不到核卡通知，經比對相關訊息，才知道該銀行根本查無此人。
令人不解的是，申請人的友人在懷疑遭詐騙的第一時間，去電該銀行求證時，該申請人竟隨即在辦公室接獲推銷員「關切」電話。
金門縣文化局郭小姐今天表示，2月21日有3名男子持某銀行的信用卡申請書上門推銷，因時值辦公時間，身兼政風業務的同事提醒：「現在上班時間不方便喔」，3名男子轉身離開辦公室後，有人聽到門外口出三字經穢言。
事後，郭小姐得知在另一公部門服務的朋友，也遭遇相同狀況，因未及時阻止，已有人填好個資申辦信用卡；熱心的郭小姐去電該銀行客服人員，希望該公司未來循線找出送件業務員，未料，郭小姐的朋友不久即接到當時上門推銷業務的電話，還責問她朋友為何打電話去客訴？
郭小姐強烈質疑，投訴的行為及個資遭該銀行外洩，該銀行允諾進行內部調查，該銀行在10天後回覆「沒有這些員工」。
郭小姐表示，挺身而出說明此事，就是希望大家注意相關訊息，詳細查證不要受騙；該銀行表示，未派員至金門從事信用卡行銷；縣文化局已在相關進出口貼上「公務機關辦公場所上班時間：嚴禁從事推銷或其他商業行為」字條。
金門縣政府消保官顏水坤表示，若是有相關業務員上門，仍應先查明其是否配有識別證、名片，掌握相關資料，減少受騙機會。
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