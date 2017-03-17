婦人返家疑遭貨櫃車輾斃 家屬痛哭失聲
2017-03-17 23:36
〔記者林嘉東、吳政峰／基隆報導〕可惡肇逃！59歲田姓婦人今晚在基隆港西岸聯外碼頭專用道，疑遭貨櫃車輾斃。警方獲報趕抵，肇事車輛已逃之夭夭，正過濾監視器追緝肇逃車輛。
警方指出，田婦家人久盼不到她返家，想不到接到警方來電，竟是通知田婦橫死馬路的壞消息，趕到現場見田婦頭顱遭輾爆，痛哭失聲。
基隆市警四分局中華路派出所長張畯盛指出，警方是在晚間9時許接獲基隆市公車處人員通報，位於基隆市中山區中山三路的基隆港西岸聯外碼頭專用道，發現一名婦人頭顱破裂，陳屍馬路。
警方趕抵時，只見婦人橫死馬路，未見肇事車輛，已調監視器追緝肇事車輛中。
警方說，田婦就住在事故現場附近，由於事故地點鄰近基隆港西岸貨櫃場，往來貨櫃車頻繁，田婦可能遭進出碼頭的貨櫃車輛輾斃，但到底何時被輾斃，還要進一步釐清。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 網購物流「快取寶」負責人驚爆負債百億
- 郭冠英聲請釋憲再遭打臉 大法官決議不受理
- 下水道氣爆恐喚起高雄恐怖記憶 基進黨提三訴求
- 名師600萬雕刻遭竊 懸賞10萬抓賊
- 高雄下水道氣爆 中油持續清除管線殘氣
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 用台灣名義參加東京奧運？體育署長回應了
- 艾瑪華森怒私照被盜 亞曼達裸身合體舊愛驚遭駭
- 週休出遊去 中南部空氣品質拉警報
- 張俊宏 將再入獄
- 台版浪花兄弟合飆10記三分球 裕隆扳平
- 《17秋冬紐約時裝週》9
- 《世界中學生籃球錦標賽》台灣男、女籃代表 南山、滬江獲選
- 奧迪接手內湖環局修車廠 打造育成基地
- 川普新禁令 再被2法官擋下
- 重層嚇阻 國軍：能拒敵1380公里外
- 父親挨餓看著女兒們享受 一張照片感動網友
- 打敗中油 台電拿下第4座天然氣接收站
- 國人赴海外工作 到中國占58％
- 彰化南瑤宮媽祖回鑾 信徒「接貳香、換娘傘」
- 嘉義區漁會改選明決戰 賄聲賄影
- 《大學個人申請》一中41人、中女21人 一階6系全過關
- 揮別濕冷 今各地氣溫逐漸回升
- 傳柯P自薦當協調人 綠高層嫌他大嘴巴沒回應
- 王榮璋小腿骨折
- 《大學個申一階通過》薩克斯風學6年 6校音樂系全上
- 蘭女林幸蓁不放棄 6校音樂系一階過關
- 經典賽全敗 林智勝：不是世界末日
- 徐育澄致勝安 悍將逆轉獵獅
- 看好胡智為綻放 光芒暫放3A
- 預算仲裁無解 竹山鎮長嗆淪二等縣民
- 陳艾琳遭踢爆 愛炫耀呼麻經驗
- 《進階保養SMART+》開架美妝
- 《國際現場》周大福跨足能源市場
- Kitty路跑衣出包 主辦單位：可全額退費
- 泰國女富豪找到第9任老公 要求每天愛愛28次
- 川普又發推特 短短3句話嗆北韓又酸中國
- 高鐵木棉道 賞花正是時候
- 自由廣場》馬案審理 司改試金石
- 旺角警民衝突案 3港人被定暴動罪
- 載客量落差大 台灣好行龍宮尋寶線擬減班
- 全國哺集乳室達3122處 外出餵母乳更方便
- 自由廣場》一例一休裹腳布
- 基隆將蓋輕軌 捷運民生汐止線延伸基隆段有望興建
- 血基會新董座 侯勝茂不支薪接棒
- 張睿家代言嘉裕 穿梭都會
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：婦人返家疑遭貨櫃車輾斃 家屬痛哭失聲
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分