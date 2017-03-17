婦人返家疑遭貨櫃車輾斃 家屬痛哭失聲

2017-03-17 23:36

〔記者林嘉東、吳政峰／基隆報導〕可惡肇逃！59歲田姓婦人今晚在基隆港西岸聯外碼頭專用道，疑遭貨櫃車輾斃。警方獲報趕抵，肇事車輛已逃之夭夭，正過濾監視器追緝肇逃車輛。

警方指出，田婦家人久盼不到她返家，想不到接到警方來電，竟是通知田婦橫死馬路的壞消息，趕到現場見田婦頭顱遭輾爆，痛哭失聲。

基隆市警四分局中華路派出所長張畯盛指出，警方是在晚間9時許接獲基隆市公車處人員通報，位於基隆市中山區中山三路的基隆港西岸聯外碼頭專用道，發現一名婦人頭顱破裂，陳屍馬路。

警方趕抵時，只見婦人橫死馬路，未見肇事車輛，已調監視器追緝肇事車輛中。

警方說，田婦就住在事故現場附近，由於事故地點鄰近基隆港西岸貨櫃場，往來貨櫃車頻繁，田婦可能遭進出碼頭的貨櫃車輛輾斃，但到底何時被輾斃，還要進一步釐清。