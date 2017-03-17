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「自己為何在醫院？」屏東中毒3工人 狀況好轉

消防人員著重裝、防毒面具將3人救出生天。（記者陳彥廷翻攝）

2017-03-17  23:10

［記者陳彥廷／屏東報導］今天下午屏東縣枋寮鄉驚傳防水工程的施工工班，疑因通風不足，導致在接近密閉空間內中毒險死的工安事件，所幸3名工人在送醫插管治療後皆有好轉，原本一度失去生命跡象的林姓男子現在也可睜開眼睛。

枋寮鄉內首間大型旅館現正裝潢，黃男、林男及劉男等3人工班，今天早上從長治到該旅館下方的工地進行防水工程，業者早上就已經向他們交代若通風不良就不要勉強進入，到中午前更不斷致電要求3人在塗完第1層防水漆後就不要再進入，但吃飽後卻發現3人全部不接電話，直覺有異，急忙請當地友人到場查看。

當地友人到場也差點被揮發的大量有機溶劑薰昏，趕緊通報119求援，消防人員到場不敢大意，到場發現3人皆已全身癱軟倒在該接近密閉的地下槽體，通道口僅120公分見方，先拿起在場的工業用電風扇後增加通風，並穿上重裝將3人救出生天。

其中23歲的林姓男子一度失去生命跡象，救援人員直接施作CPR，3人陸續送枋寮醫院並直送ICU病房，當時昏迷指數皆只有3，所幸經插管治療後皆慢慢好轉。

枋寮醫院院長蘇宜輝表示，所幸3人即時送院，若再慢一點後果恐不堪設想，3人因吸入有機溶劑如甲苯、二甲苯等致吸入性中毒後當場昏倒。

該院表示，施作高揮發性有機溶劑工程時，應保持良好通風，避免造成吸入性中毒，甚至神經損傷；而晚間則傳來好消息，林男雖未回復意識，但眼睛已可張開，其中1名工人甚至已能簡單詢問「自己為何在醫院？」。油漆業者則表示，一般塗完第一層防水漆，應至少待隔日有機溶劑揮發後再進入。

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  • 3人軟倒在該地下槽體。（記者陳彥廷翻攝）

    3人軟倒在該地下槽體。（記者陳彥廷翻攝）

  • 消防人員著重裝、防毒面具將3人救出生天。（記者陳彥廷翻攝）

    消防人員著重裝、防毒面具將3人救出生天。（記者陳彥廷翻攝）

  • 消防人員著重裝、防毒面具將3人救出生天。（記者陳彥廷翻攝）

    消防人員著重裝、防毒面具將3人救出生天。（記者陳彥廷翻攝）

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