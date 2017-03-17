下水道氣爆恐喚起高雄恐怖記憶 基進黨提三訴求

2017-03-17 23:29

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對今下午高雄三民區下水道氣爆，造成1死3傷悲劇。基進黨晚間發出聲明，擔心氣爆又喚起市民兩年前恐怖回憶，並提出三項訴求。

基進黨高雄分部召集人張博洋表示，全台目前只有高雄地下佈滿非民生用途的工業管線、且通過人口密集處。這次氣爆事件、再次喚起高雄市民兩年前高雄氣爆事件的恐怖回憶，也讓大家對於生活安全蒙上一層陰影。

基進黨認為管線安全是宜居城市必要條件，針對本次氣爆提出幾項要求，包括中央政府即刻檢查全台天然氣管線安全、交通與經濟二部應加速油槽遷移計畫、高雄市政府應再次嚴格檢視高雄市所有民生及非民生用途管線等三項訴求。