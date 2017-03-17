取締闖紅燈拿不出「光明正大」執法證據 法官撤銷罰單
2017-03-17 22:57
〔記者李立法／屏東報導〕林姓女駕駛收到闖紅燈被罰款2700元的罰單後，以警方持路口監視器畫面舉發違規侵犯隱私為由，向屏東地院訴請撤銷罰單，該舉發照片雖經確認為相機拍攝，但警方卻拿不出「光明正大」執法的證據，法官認為有違誠信及比例原則，判撤銷原處分，可上訴。
林女指出，去年2月6日中午她駕車行經新埤鄉新中與新民路口時被警方舉發闖紅燈，她檢視通知單所附舉證照片，應為路口監視器畫面，並非員警現場以相機拍攝，警方有侵犯人民隱私權之虞，請求法官撤銷原處分。
法官指出，行政罰法規定，行政機關執行職務時，應遵守明確性原則，並應採用符合誠信原則的方法；警政署頒布的「交通違規稽查與輕微違規勸導作業注意事項」，要求員警照相採證時，應著制服於明顯處所公開執法，並將違規要件完整攝入。
林女收到的違規舉證照片，經法官調查後，確認是相機所攝，非截取自路口監視器畫面，但法官要求舉發員警所屬分局提出當日勤務情形分配表，以查明是否確為該員警執勤時間，並穿戴完整制服執行勤務，該分局卻僅以簡單職務報告陳述，「由員警執勤時以單眼相機舉發」；拒不提出勤務表。
法官認為，警方無法證明舉發警員沒有故意隱藏執法的行為，已妨害人民對行政機關的信賴，也違反「交通違規稽查與輕微違規勸導作業注意事項」的規定，原處分所憑證據無從證明是合法取得而有瑕疵，自應予以撤銷。
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