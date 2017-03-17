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高雄下水道氣爆 中油持續清除管線殘氣

2017-03-17  22:47

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府晚間指出，下水道氣爆現場、經相關單位人員緊急排空管線氣體後，周邊可燃性氣體讀值已降至零，中油則持續以氮氣吹趨、清除管線殘氣，以確保周邊安全。

市府說明，消防局接獲下水道工程現場火警通報後，立即前往現場搶救並通知相關單位緊急應變，除將傷者救出送醫，並於現場灑水警戒。

經查疑因外力因素、導致中油24吋天然氣管發生洩漏，立即通知中油（天然氣事業部）關閉管線主閥並洩壓，至傍晚17時44分，現場經使用五用氣體警報器檢測讀值為零，中油公司則持續將管壓降至零後，以氮氣吹趨清除管線殘氣。

市府初步瞭解，現場工程為鳳山溪污水區第四期第三標工程，昨於澄清、覺民路口設置工作井，進行施工前探管作業，3英吋前導管在地下4.3米深、往前推進6米時，遇到事故管線引燃火勢。

詳細事故原因，正進一步鑑定調查中。

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  • 高雄下水道爆炸事件發生之後，中油持續以氮氣吹趨、清除管線殘氣，確保周邊安全。（記者張忠義攝）

    高雄下水道爆炸事件發生之後，中油持續以氮氣吹趨、清除管線殘氣，確保周邊安全。（記者張忠義攝）

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