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涉鼎興詐貸案 華南銀副理100萬元交保

2017-03-17  22:14

〔記者謝君臨／台北報導〕檢調偵辦「鼎興牙材商」詐貸逾37億元案，去年依違反《銀行法》、詐欺取財等罪，起訴鼎興負責人何宗英、財務主管江美玉等人；今再以被告身分約談華南銀行經理毛懿君、副理陳偉宏，以及專員李俊宏，訊後依涉違《銀行法》諭令陳100萬元交保，其餘請回。

北檢偵辦此案，陸續查出包括華南銀、永豐銀等，都被查出涉嫌放水違規核貸，或涉關係人交易。其中華南銀經理陳麗華、長安分行經理毛懿君去年遭傳訊後，被依涉違《銀行法》諭令各80萬元交保，專員黃仲平、李俊宏則各以40萬元、30萬元交保。

檢方調查，97年起，鼎興發生資金缺口，何宗英等人為維持集團營運，謀議向銀行及民間租賃公司詐貸，由江美玉、總經理張譽瀚向9家牙醫診所、醫院牙科部借用醫師個人或診所簽發的支票，有醫師貪圖每次30萬至100萬元報酬應允、有人為了開立發票可減稅，也有醫師未收錢，但受人情請託而同意。

而後，江美玉再指示公司會計在無實際交易情況下，偽造買賣合約、統一發票會計憑證等不實資料，甚至偽刻牙醫診所大小章，向新光商業銀行等9家銀行、中租迪和等4家租賃公司詐貸322次，詐貸金額共37億7488萬7400元；去年七月，何宗英及鼎興集團的支存帳戶陸續跳票，全案爆發。

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  • 華南銀行副理陳偉宏百萬交保。（記者錢利忠攝）

    華南銀行副理陳偉宏百萬交保。（記者錢利忠攝）

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