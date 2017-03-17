安置機構爆集體性侵 機構澄清涉案男非工作人員

2017-03-17 20:40

〔記者佟振國、陳鳳麗／南投報導〕南投縣某少年安置機構爆發集體遭性侵案，針對涉及少年性侵案的陳姓男子，該安置輔導機構強調，絕非外傳是機構的工作人員或志工，而是安置輔導個案，已向南投地檢署說明，也希望能夠對外澄清。

機構發言人表示，15日機構辦公室突遭檢警大規模搜索後才得知此事，今年21歲的陳姓男子，101年16歲時因案在機構安置輔導，有輕度智能不足，並領有身心障礙手冊，去年8月收容屆滿4年，結案後由家人帶回，未在機構工作或當志工。

至於檢警稱加害或被害少年，機構強調，初步了解案發當時少年多未滿14歲，可能因認知能力不足、同儕間引誘等因素，所發生的合意行為，多發生在管理人員巡察空檔，例如就寢、盥洗時間，地點則在寢室、浴室等易有監視死角的場所。

機構表示，目前有1名少年由相關單位緊急安置，還有2名少年仍於機構安置，基於保護個案，不對外多做回應，靜待檢警調查，希望真相能儘快水落石出。