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網購物流「快取寶」負責人驚爆負債百億

「快取寶」結合網購、物流、取貨的購物模式，去年開始進駐台北捷運108站，如今傳出負責人面臨財務危機。（資料照，中央社）

2017-03-17  23:24

〔即時新聞／綜合報導〕在北捷設有上百據點的網購物流「快取寶」驚傳財務有狀況，股東因支票無法兌現讓事情曝光，負責人更自爆帳面積欠100多億，光利息就無以回天。

據《聯合新聞網》報導，一名股東因支票無法兌現，才看見「快取寶」負責人孫岳澤在臉書上自爆，14年前經營禮品事業一次批貨出狀況，以高利貸周轉，之後靠著多名金主交互融資支撐，其實無高利潤，導致帳面票據負債高達100億元，光是利息就無以回天；不過他表示近6年努力規劃新商業模式，「快取寶」沒有經營不善，希望股東高抬貴手，他必定奉還給大家。

目前孫岳澤及妻子臉書都已關閉，股東聽說兩人前天已前往香港，已經向檢警報案，希望孫岳澤在下週三支票第3次跳票前出面說明、處理。北捷則指出，「快取寶」每個月1日都有按時支付700萬租金，並無異狀。

「快取寶」結合網購、物流、取貨的購物模式，在雙北地區有超過200個服務站，去年開始也進駐台北捷運108站，吸引不少好奇民眾，會員數破萬人，唯一一間南部門市則是在嘉義市。

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相關關鍵字： 快取寶 支票跳票 積欠債務 財務危機
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