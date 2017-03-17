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媳婦砍死婆婆15萬交保 現已強制送醫治療

2017-03-17  20:11

〔記者謝君臨／台北報導〕台北市新東街今發生媳婦砍死婆婆悲劇，52歲張姓女子上午在自家廚房準備麵攤食材時，突然拿起菜刀，朝自己婆婆的右頸砍殺一刀，導致陳姓婆婆脖子大量出血，當場失去生命跡象，送醫急救仍不治。

警訊時，張女承認「自己無法控制情緒」，犯案後相當懊悔，詢後依殺人罪移送台北地檢署偵辦，稍早檢方訊後依涉犯殺人罪嫌，諭令張女15萬元交保，張女由家人辦保後，現已強制送醫治療。

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  • 張姓女子被強制送醫治療。（記者錢利忠攝）

    張姓女子被強制送醫治療。（記者錢利忠攝）

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