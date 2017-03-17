顛覆死板清明節宣導 消防替代役男畫出新風格

2017-03-17 20:46

〔記者王駿杰／新竹報導〕每年清明節都有不少民眾計畫掃墓，若燒冥紙、雜草稍有不慎，極易引起火災。綽號「金頭腦」的新竹市消防局長李世恭這次顛覆以往死板的消防宣導，找來有設計專長的替代役男曾煜為，發揮巧思，利用業餘時手繪清明海報，以兒時對鬼怪的印象，搭配口訣來提醒民眾祭拜祖先的同時要遠離祝融。

23歲的曾煜為從小就對繪畫有濃厚興趣，老師在黑板前講得口沫橫飛，他卻埋首作畫，國中小各科課本就是他的畫布，凡課本上的歷史人物或文學家的照片，都難逃他的「創意設計」，高中如願加入美術班，卻過得很辛苦。

曾煜為說，他在高中專攻海報設計，小時候卻沒補過習，缺乏美術基礎的他只好自學，試著模仿同學作品，常在夜闌人靜時提筆作畫，逐漸畫出自己的風格。

談起為何選擇消防替代役，曾煜為說，印象中消防隊員都高大威猛，總是衝鋒陷陣火場，因此服役時選填志願就選擇消防役，希望在服役生涯中能有機會幫助別人，有不同的體驗，他先在外勤單位協助處理消防救護相關業務，之後轉往竹市消防局災害預防科，協助消防宣導。

「局長是我的伯樂！」曾煜為說，他到災害預防科後，李世恭發現他有繪畫興趣與專長，上週力邀他擔任消防局宣導設計小編，協助設計清明節宣導海報，他花了兩天用「日本妖怪大全」為設計元素，以六邊形構圖，配合消防宣導口號「四不二記得」，祭祀「不」亂燒雜草、「不」亂丟煙蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」燃放爆竹，祭祀後「記得」撲滅火源，提醒民眾掃墓時小心火苗。

李世恭說，消防單位的各項宣導以往都給民眾死板、宣教的印象，因此請曾煜為幫忙經營消防局臉書，今後將不定時用插畫、漫畫呈現各項宣導、為民服務相關案件，並ＰＯ上消防局臉書，拉近與民眾之間的距離。