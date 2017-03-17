慣竊「撿」鑰匙闖屋 偷走菜籃內550萬現金

2017-03-17 19:48

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重一名30歲的許姓男子涉嫌在雙北地區犯下多起竊案，上週見樓下鄰居出遠門，疑持鄰居擺放在門口的備用鑰匙進屋行竊，偷走屋內550萬現金及客廳的筆電，警方獲報後多日調查埋伏，由檢察官指揮偵辦，今晨在許嫌位於重陽路的租屋處逮到準備外出的許男，找到剩下的2百萬現金及毒品，訊後依竊盜罪嫌送辦。

三重警方調查，無業的許男有多項毒品、竊盜前科，在三重、蘆洲地區租屋，日前疑鎖定從事水果中盤商工作的36歲陳姓鄰居，本月11日上午7時，持鄰居擺放在家門口的鑰匙進屋行竊，短短16分鐘便偷走鄰居房內550萬現金及工作用的電腦。陳姓鄰居返家後發現遭竊，著急報案。

警方調閱監視器，調查多日後發現許男涉嫌犯下10多起竊案，申請搜索票、拘票前往許男住處逮人，在租屋處樓下埋伏時，碰見準備騎車出門的許男，當場上前將他逮捕，但許男相當不配合，不斷叫囂要向警方提告，偵訊時也全盤否認行竊，但警方在許男位於三重、蘆洲的租屋處起出一、二級毒品20包總重250公克、毒品吸食器、分裝袋、5兩黃金戒指及項鍊及現金新臺幣18300元，並在許男戶頭內找到剩下的2百多萬贓款，警方訊後依竊盜、毒品罪嫌移送法辦，並持續清查許男涉嫌犯下的案件。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆