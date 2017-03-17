高雄瓦斯危機 中油：管線遭他人挖破 修復時間未定
2017-03-17 19:42
〔記者黃佩君／台北報導〕高市三民區下午驚傳下水道工程瓦斯危機釀1死3傷，中油表示該管線的確為中油天然氣管線，但為其他廠商施工時挖破洩露，目前已把氣源關掉，管線天然氣也即將排空。但要等到高雄市府核准施工許可後，才能挖開看管線破損情況並進行搶修，目前預計修復時間尚未定。
高市三民區下午驚傳下水道工程瓦斯危機，媒體報導釀1死3傷，因天然氣持續外洩竄流至下水道，傍晚擴大警戒範圍。
中油指出，目前已關掉氣源並排空管線內天然氣，目前氣體即將排空，將可進行修復，但仍需等待高雄市府核准施工許可，核准後才能正式動工挖開看管線破損情況，並進行搶修，目前修復時間未定。
中油表示，目前初步了解管線是被別的施工廠商挖破洩漏，可能是下水道廠商，但詳情仍持續了解中。
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