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高雄瓦斯危機 中油：管線遭他人挖破 修復時間未定

2017-03-17  19:42

〔記者黃佩君／台北報導〕高市三民區下午驚傳下水道工程瓦斯危機釀1死3傷，中油表示該管線的確為中油天然氣管線，但為其他廠商施工時挖破洩露，目前已把氣源關掉，管線天然氣也即將排空。但要等到高雄市府核准施工許可後，才能挖開看管線破損情況並進行搶修，目前預計修復時間尚未定。

高市三民區下午驚傳下水道工程瓦斯危機，媒體報導釀1死3傷，因天然氣持續外洩竄流至下水道，傍晚擴大警戒範圍。

中油指出，目前已關掉氣源並排空管線內天然氣，目前氣體即將排空，將可進行修復，但仍需等待高雄市府核准施工許可，核准後才能正式動工挖開看管線破損情況，並進行搶修，目前修復時間未定。

中油表示，目前初步了解管線是被別的施工廠商挖破洩漏，可能是下水道廠商，但詳情仍持續了解中。

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  • 高雄市三民區澄清路、覺民路口一處下水道工程，疑似挖斷管線，瓦斯外洩危機，造成一死三傷慘劇。 （記者張忠義攝）

    高雄市三民區澄清路、覺民路口一處下水道工程，疑似挖斷管線，瓦斯外洩危機，造成一死三傷慘劇。 （記者張忠義攝）

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