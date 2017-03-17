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高雄氣爆「幽靈」管線是誰的？ 市府中油各說各話

2017-03-17  20:19

〔記者洪定宏、王榮祥／高雄報導〕高市三民區氣爆造成1死3傷的慘劇，市府經發局、水利局及消防局都指控是中油天然氣管線爆炸所致，但中油人員指出，必須挖開才能確認。

原本水利局在案發現場指出，根據中油提供的管線圖，其位置在地下約2.6公尺，但下水道探管在4.3公尺，是否管線圖錯誤？或者有新增管線，相關單位都不知道？有待釐清。

消防局指出，偵測到的氣體是甲烷天然氣，跟家用的不同，中油天然氣未添加臭氣，所以沒有味道。局長陳虹龍與經發局指揮官在現場都確認是中油管線。

水利局在傍晚的說法，跟經發局與消防局一致，都指管線是中油的，但中油人員說必須挖開才能確認。

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