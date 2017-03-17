高雄正妹騎車自摔 毒蟲好奇看熱鬧結果GG

2017-03-17 19:27

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市一位正妹騎士自摔，好奇的毒蟲古姓男子看熱鬧，忘了身上攜帶21公克毒品，被保大特警嗅出K味，攔查古男心虛露餡，警方今依毒品危害防制條例罪嫌，將他移送高雄地檢署偵辦。

保大今天表示，有毒品前科的古嫌（23歲）昨晚前往友人家，車子才剛停好，發現有正妹騎車自撞，好奇上前關心，正憐惜正妹摔這一跤，沒想到，自己也已成了警方目標，他發現警車靠近，突然想到身上持有毒品，轉身快步離去欲上友人的大樓。

保大特警不僅察覺古男形跡可疑，隱約還聞到K煙臭味，一組人關心女騎士的傷勢，另一組特警上前攔查，古男心虛坦承攜毒，卻也忍不住大呼倒楣，相反的，員警經過路口發現自摔車禍，主動下車關心意外查獲毒品，直呼「好心真有好報」。

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