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慶祝110週年校慶 他們居然比賽鋸木頭！

烏來國中小親師生趣味比賽鋸木頭，選手花招百出，趣味橫生。（記者翁聿煌攝）

2017-03-17  18:29

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市烏來國中小今天舉行110週年校慶，也是經過蘇迪勒風災復建後首次校慶，運動會充滿泰雅原住民特色，趣味競賽安排師生及家長鋸木頭，下午還有卡拉OK大賽，展現原住 民愛好大自然及運動歌舞細胞。

烏來國小成立於民國前4年（日治時期大正4年），一直到民國35年改名為烏來國民學校，民國57年同址設國中，民國64年兩校合併為烏來國中小至今，倚山面水的烏來國中小環境優美，現擁有學生170餘人。

發生於104年8月8月的蘇迪勒颱風重創烏來，烏來國中小也因背面山坡土石滑落崩塌，損毀部分教室門窗，運動場也遭風雨毀壞，歷經一年多的復建，烏來國中小才恢復原狀，所以全體師生及家長盛大舉辦110週年校慶暨社區親子運動會，期待烏來學生和民眾一起樂觀向前。

最有趣的是原住民的鋸木頭競賽，各組以接力方式，比賽那一隊能將木頭鋸出最多片，學務主任莊永隆說，鋸木頭的技巧在於將鋸子輕輕推出，然後用力拉回，片鋸才不會「卡卡」，說來容易做時難，大家為了搶快，狀況百出、也妙趣橫生，下午則是舉辦親師生卡拉OK大賽，讓大家大展歌喉，歡慶學校生日。

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  • 選手比賽鋸木頭，沒抓到要領，比登天還難。（記者翁聿煌攝）

    選手比賽鋸木頭，沒抓到要領，比登天還難。（記者翁聿煌攝）

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