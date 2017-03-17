慶祝110週年校慶 他們居然比賽鋸木頭！
2017-03-17 18:29
烏來國中小親師生趣味比賽鋸木頭，選手花招百出，趣味橫生。（記者翁聿煌攝）
〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市烏來國中小今天舉行110週年校慶，也是經過蘇迪勒風災復建後首次校慶，運動會充滿泰雅原住民特色，趣味競賽安排師生及家長鋸木頭，下午還有卡拉OK大賽，展現原住 民愛好大自然及運動歌舞細胞。
烏來國小成立於民國前4年（日治時期大正4年），一直到民國35年改名為烏來國民學校，民國57年同址設國中，民國64年兩校合併為烏來國中小至今，倚山面水的烏來國中小環境優美，現擁有學生170餘人。
發生於104年8月8月的蘇迪勒颱風重創烏來，烏來國中小也因背面山坡土石滑落崩塌，損毀部分教室門窗，運動場也遭風雨毀壞，歷經一年多的復建，烏來國中小才恢復原狀，所以全體師生及家長盛大舉辦110週年校慶暨社區親子運動會，期待烏來學生和民眾一起樂觀向前。
最有趣的是原住民的鋸木頭競賽，各組以接力方式，比賽那一隊能將木頭鋸出最多片，學務主任莊永隆說，鋸木頭的技巧在於將鋸子輕輕推出，然後用力拉回，片鋸才不會「卡卡」，說來容易做時難，大家為了搶快，狀況百出、也妙趣橫生，下午則是舉辦親師生卡拉OK大賽，讓大家大展歌喉，歡慶學校生日。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 大和解！洪仲丘父母替6被告求情 但不原諒「他」
- 危機解除！ 高雄天然氣外洩 濃度已降為0
- 環保蟑螂攬生意卻亂倒 檢警蒐證年餘起訴69人
- 女子持毒遭逮 男友護花直呼「銬我就好啦」！
- 星國4狼性侵2台女 女護友慘遭3狼摧殘
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 不只露點照 亞曼達口交照也外流
- 獨家》蔡英文宣布 將建南港到基隆線輕軌
- 梅克爾5月初訪俄 會蒲亭商烏克蘭危機
- 南投積木創意教學 學生學習意願大爆發
- 好天氣到明晚 吳德榮：明天起天氣「一日一變」
- 梓官老人日照中心 揭牌啟用
- 奧迪斥資15億 打造台北旗艦中心
- 基隆小廣告又增 告發量變6倍
- 經典賽》委內瑞拉心驚驚！最強一壘手因傷提前退場
- 醫訊》水喝越多越好？ 專家：大口喝水等於沒喝
- 喝了就能潮吹... AV女優自爆拍A片前喝這飲料
- 焦恩俊21歲愛女曝光！甜姐兒樣貌激似陳意涵
- 荷蘭川普受挫 法德鬆口氣
- 中客大量湧進 貝加爾湖面臨排泄物汙染
- 高舉「忠孝節義」 國民黨砲轟李登輝「四不一沒有」
- 當沖交易稅 擬降至千分之一
- 目睹母子沒錢買蛋糕 他發起蛋糕義賣助善牧
- 川普公佈預算 軍費以外全減
- 全國哺集乳室達3122處 外出餵母乳更方便
- 沙國王隔46年訪日 16王子1500人隨行
- 林德福接任體育署長 20:00直播回應改革問題
- 明星高中「六冠王」 雄中45人建中剩1人
- 經典賽》最好球員打太少 教士總教練不開心
- Kitty路跑衣出包 主辦單位：可全額退費
- 《謠言終結站》曬傷直接敷蘆薈、小黃瓜？ 醫師：恐加重發炎
- 楊梅區農會會員代表選舉涉賄 5人交保
- 劉家瑄戰勝鼻咽癌 申請六校系全過關
- 潘越雲千萬宅爆違建 住戶怨她「自私影響房價」
- （贈票）葛萊美天后蔻比凱蕾 暌違9年帶新歌會台粉
- 川普豪宅建案 扯上中國太子黨
- 媽祖駐駕好運連連 黃鄭孟慈錄取台大醫學系公費生
- 木乃伊非埃及獨有 「年紀最老」在秘魯
- 去年獲利驚艷 可成開盤大漲
- 沈佳宜神話不滅！陳妍希產後亮相凍齡宛如少女
- 綠委批花東基金執行率差 林全：請國發會了解
- 《17秋冬紐約時裝週》1
- 轎車慘遭「磚塊雨」壓扁掩埋 駕駛竟奇蹟生還
- 個申一階通過6醫科 陳柏翰、張晴都想助人
- 綠島油污清除近尾聲 環保署蒐證「緝凶」
- 台東打敗全球106城市 榮登鐵人選手最想重回賽道
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：慶祝110週年校慶 他們居然比賽鋸木頭！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分