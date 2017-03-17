男捧500萬站在路邊 警方上前發現玄機
2017-03-17 18:05
〔記者陳薏云／新北報導〕新北市一名60歲蔡姓男子，日前在家中接獲「假檢警」電話，表示他涉及洗錢、擄車勒贖等多件刑案，須交付500萬罰金，蔡男信以為真，跑到銀行領出500萬現金，雙手捧著站在街上，欲回住家與家人商討付款事宜。所幸中和警分局員山派出所員警心細發現，成功攔阻一場詐騙。
員山所警員阮彥淳、莊國煜，昨下午執行金融機構巡邏勤務，發現蔡男手提黑色提袋，神情慌張，上前詢問，蔡男表示接到電話要他去便利商店領刑案傳票，並表示「檢察官說我要繳500萬，不然會被關」，警方一聽就知道是詐騙，並向蔡男解釋，蔡男起初還不相信，認為警方說謊，經員警致電臺北地院查證，稱該傳票為偽造之公文書，使被害人相信此為詐騙案件。蔡男這下才大悟知道自己差點被騙，並感謝警方即時阻止。
警方更趁機教育，表示現在詐騙集團猖獗，而且喜歡挑高年齡層的民眾下手，隨後阮、莊陪同蔡男至銀行將現金500萬元之鉅款存回帳戶。分局長陳銘宗呼籲民眾對於自己的財產一定要有自我保護意識，若有遇到疑似詐騙電話一定要記得撥打165或110請求警方協助確認，以免受騙。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆
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