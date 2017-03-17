媽媽想不開？消防到場竟說「沒事了」

2017-03-17 17:59

〔記者吳仁捷／新北報導〕林姓男子今天下午返驚見母親反鎖房內，拒絕開門，孝順的他嚇得求助119，柑園消防分隊人車到場，準備破門，林母突然開門，透露她只是身體不舒服，在房內休息，但兒子擔心母親想不開，一度堅持要將母親送醫，經溝通還是拒絕送醫，但也因孝子機警，化解母親的壞情緒，避免釀成不幸。

新北市樹林區柑園消防分隊今天下午3點許獲報，一名男子報案，指稱他的媽媽在福德街自宅反鎖屋內，他擔心媽媽想不開求助消防隊，消防隊到場，正要強行破門，林母卻開門從屋內走出，她還問兒子自己只是不舒服，為何要大費周章時？孝順的兒子脫口而出「我擔心妳啊」。

孝子原要消防員將母親送醫檢查，因林母不願就醫，消防員評估她的狀況與情緒，認為沒有送醫必要，要林母兒子好好安撫她即可。

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