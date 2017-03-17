媽媽想不開？消防到場竟說「沒事了」
2017-03-17 17:59
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
〔記者吳仁捷／新北報導〕林姓男子今天下午返驚見母親反鎖房內，拒絕開門，孝順的他嚇得求助119，柑園消防分隊人車到場，準備破門，林母突然開門，透露她只是身體不舒服，在房內休息，但兒子擔心母親想不開，一度堅持要將母親送醫，經溝通還是拒絕送醫，但也因孝子機警，化解母親的壞情緒，避免釀成不幸。
新北市樹林區柑園消防分隊今天下午3點許獲報，一名男子報案，指稱他的媽媽在福德街自宅反鎖屋內，他擔心媽媽想不開求助消防隊，消防隊到場，正要強行破門，林母卻開門從屋內走出，她還問兒子自己只是不舒服，為何要大費周章時？孝順的兒子脫口而出「我擔心妳啊」。
孝子原要消防員將母親送醫檢查，因林母不願就醫，消防員評估她的狀況與情緒，認為沒有送醫必要，要林母兒子好好安撫她即可。
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 大和解！洪仲丘父母替6被告求情 但不原諒「他」
- 妙齡女跳愛河尋短 前男友救她卻一起殞命
- 不滿催促嬰兒車快過馬路 嗆警沒人性判無罪
- 男救前女友雙雙殞命幸福川 專家這樣分析…
- 臉書評論花蓮市長補選結果 段宜康挨告不起訴
網友回應
熱門新聞
- 不只露點照 亞曼達口交照也外流
- 獨家》蔡英文宣布 將建南港到基隆線輕軌
- 自由廣場》軍官看軍官荒
- 農民不領情 高接梨投保率僅1.5％
- 黃子佼60歲小孩才上小學 中肯回：我活著他不一定好
- 台東專校學生陳丁源 日本調酒賽奪銅牌
- 經典論戰／讓世界看見祖國 是經典賽魔力
- 罕見！屏東風鈴木連兩年花期延遲
- 中職Live》高國輝、林智勝歸隊 悍將、兄弟上演國手大戰
- 醫訊》水喝越多越好？ 專家：大口喝水等於沒喝
- 獨家》勤教竟播習近平談話 警分局長被砲轟
- 多委今交鋒 誰也不想2連敗
- NBA》魏德談骨折 「有季後賽且醫生准許就復出」
- 想穿越時空？ 最會賺錢日本女星有奇招
- 義大利火山爆發 含BBC記者10人受傷
- 20日第一階段限水 高市府加碼釋出73000噸回收水
- 楊梅區農會會員代表選舉涉賄 5人交保
- 鄭進一3句話內就被惹怒 飆罵主持人笨蛋
- 李易送鑽祝壽 竟被六月虧
- 民進黨2018若再禮讓不提名 呂秀蓮：自貶黨格
- 社論》針對中國大舉滲透應積極立法
- 9旬翁問一國兩制 郝龍斌：窮盡洪荒之力維持現狀
- 席夢思 五感紓壓體驗
- 爭訟9年 三重大同南路都更戶拆除
- 沈佳宜神話不滅！陳妍希產後亮相凍齡宛如少女
- 葉俊榮：台灣言論自由 面臨3大挑戰
- 22日殊死戰 日本Dr.0先發呼聲高
- 張景嵐衰遭牽連呼麻 陳艾琳竟自爆「有病在身」
- 綠島油污石頭 下週洗spa貴妃浴
- 花旗響應電子支付 打造全新客戶體驗
- 《大學個申一階通過》薩克斯風學6年 6校音樂系全上
- 超人確定加入《不可能的任務6》！與阿湯哥同台飆戲
- 捷運工程未設綠籬 市府遭批違法
- 中市在狹窄人行道設「反向式候車亭」 供遮風蔽雨
- 張玉霞苦等3年約到期 回台街頭駐唱謝恩郭董
- 9300萬vs.6200元 愛國者飛彈 擊落空拍機
- 自由談》假仁假義馬不群
- 夏普將買群創面板 明年電視要賣1000萬台
- 泰拉回來了！回鍋主持《超級名模生死鬥》
- 環團空拍踢爆龍崎掩埋場非法整地 市府開鍘
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：媽媽想不開？消防到場竟說「沒事了」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分