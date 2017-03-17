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性侵案通緝不敢參加父出殯 藏一年仍被警揪出

2017-03-17  18:27

〔記者劉慶侯／台北報導〕28歲男子江承翰，因涉嫌犯下性侵案遭通緝，期間遇父喪不敢返家奔喪，同時也為積欠下的殯葬費用四處打零工償債，但躲藏一年終被台北市刑警大隊肅竊組逮獲，並起獲毒品，依法究辦。

警方表示，台北市月前發生外拍女模遭性侵害通緝犯殺害事件後，台北市警方便全面開始過濾清查台北市因性侵害案件棄保潛逃的各個查緝對象。

刑大肅竊組經與婦幼警察隊聯繫，調查北市應接受衛生局身心治療及輔導教育在逃列管個案，發現江嫌長期未按時接受矯治，今年2月遭台北地檢署依違反性犯罪防治法通緝，同時，江嫌在去年3月因又毒品案遭通緝在逃，專案人員唯恐江嫌在逃期間有危害婦幼安全之虞，即著手追緝。

警方經過濾、比對，昨日在內湖路發現江嫌行蹤，立即將江嫌逮捕到案，並在江嫌身上起獲安非他命及吸食器1組。

警方調查，江嫌14歲時疑因受到父親家暴，就此離家出走。後因與未成年女友發生性關係遭對方家屬提告，事後雖被判處緩刑，但得接受衛生局身心治療。

江嫌到案供稱，他通緝期間唯恐遭警方緝獲而四處躲藏，並在搬家公司打工維生，期間更遭逢父親往生，不敢光明正大參與父親告別式，只能躲躲藏藏，並揹下20萬元殯葬費用，致親友唾罵而懊悔不已。

警方訊後，將江姓犯嫌依涉性犯罪防治法通緝及毒品罪嫌，分別隨案移送台北地檢署及士林地檢署偵辦。

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  • 性侵通緝犯江承翰。（記者劉慶侯攝）

    性侵通緝犯江承翰。（記者劉慶侯攝）

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相關關鍵字： 出殯 性侵 毒品 毒品危害防制條例 父親 通緝犯
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