小燈泡案嫌犯心理鑑定出爐 鑑定人認再犯風險高

2017-03-17 18:13

〔記者黃欣柏／台北報導〕王姓男子去年當街砍殺4歲女童「小燈泡」，引起社會震驚，王嫌辯護律師事後向士林地院聲請進行心理鑑定。今全案開庭，鑑定人、慈濟大學人類發展與心理學系教授陳若璋指出，王嫌在3項與再犯風險相關的評估中，分別取得60％、66％及77％，並直言，「我認為這算是高的！」

據了解，王嫌的律師原推薦台大心理系助理教授趙儀珊進行鑑定，但因趙為其中一名辯護律師的論文指導老師，檢方主張應予迴避，最後法院裁定改由陳若璋率領的團隊進行鑑定，團隊成員還包括有34年經驗的臨床心理師林淑梨、有16年經驗的心理師黃亮韶，以及聖馬爾定醫院臨床心理師賴芸秀。

除了本案外，陳若璋也曾參與台中女保險員分屍案，與空軍作戰司令部5歲女童姦殺命案等重大案件的司法心理鑑定。