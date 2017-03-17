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北斗奠安宮信徒代表選舉 鎮代一度誤傳失蹤

2017-03-17  17:55

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣北斗鎮奠安宮進行信徒代表選舉，現任主委與前任主委各推出人馬競選，選情意外陷入激烈，其中有意競選信徒代表的北斗鎮民代表易世朋，卻在今日選前一刻鬧失蹤，易世朋太太鄭彩蓁聯絡不到他，情急下在臉書貼出「我的先生被人家挾持帶走」請各位幫忙尋找。結果沒多久易世朋被發現在投票所，表示沒被挾持，是當時手機靜音沒接到，才造成誤會。

有400年歷史的奠安宮，是彰化三大歷史悠久媽祖廟，近日將進行4年一次的奠安宮主委改選，今日下午先進行信徒代表選舉，預計將選出45位信徒代表，爾後再選出17位委員，並由委員推選主任委員，鎮代易世朋除參加初選，也有意角逐委員之一，因此成為兩派極力拉攏人選，可是卻在選前一刻失聯，引起地方震撼。

警方調查，今日下午1點30分，鄭彩蓁在易世朋臉書貼文「我的先生被人家挾持帶走，奠安宮選舉有黑道介入，請各位幫忙尋找」隨後也向北斗派出所報案，警方獲報後隨即出外找人，1小時後在民族路普度宮壇發現易世朋已投完票，在跟友人聊天。

易世朋向警方表示，並沒有被狹持，只是當時手機靜音，沒聽到來電。記者聯絡易世朋回訊表示，因為剛好是候選人，所以才會引起敏感。隨後鄭彩蓁也在臉書回文，「先生已經在1:50回來，因為最近太疲累，所以在朋友家打瞌睡休息，因為自己太緊張了，一時情急才報警，感謝北斗分局幫忙協尋與大家的關心，造成困擾，實在抱歉」。

北斗偵查隊隊長楊昭賢表示，針對這次選舉警方選前已嚴加監控，獲報後也出動大批警力搜尋，初步調查應是應是報案人ㄧ時心急而誤報，經查證後人員已平安返家。

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  • 北斗奠安宮信徒代表選舉傳出候選人遭挾持，警方獲報後前往關切。（記者陳冠備攝）

    北斗奠安宮信徒代表選舉傳出候選人遭挾持，警方獲報後前往關切。（記者陳冠備攝）

  • 北斗鎮民代表易世朋選前失聯，其妻在臉書貼文幫忙尋找。（記者陳冠備翻攝）

    北斗鎮民代表易世朋選前失聯，其妻在臉書貼文幫忙尋找。（記者陳冠備翻攝）

  • 見到易世朋平安歸來，鄭彩蓁隨即貼文表示抱歉（記者陳冠備翻攝）

    見到易世朋平安歸來，鄭彩蓁隨即貼文表示抱歉（記者陳冠備翻攝）

  • 易世朋上網謝謝自己大家關心。（記者陳冠備翻攝）

    易世朋上網謝謝自己大家關心。（記者陳冠備翻攝）

  • 警方在普度公壇發現易世朋，不僅投完票，還跟友人聊天。（記者陳冠備攝）

    警方在普度公壇發現易世朋，不僅投完票，還跟友人聊天。（記者陳冠備攝）

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