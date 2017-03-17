北二高地下穿越指南宮 大法官解釋：應徵收地上權

2017-03-17 17:56

〔記者楊國文／台北報導〕指南宮以高公局興建北二高木柵隧道時，未經其同意，穿越其指南宮地藏王寶殿相關工程土地的地下，已影響其風水，但請求高公局協議價購和徵收被拒，打行政訴訟亦敗訴，有牴觸憲法之嫌，聲請釋憲，大法官會議今作成747號解釋，認為與憲法保障財產權意旨不符，創設「地上權徵收請求權」，認定人民應獲得補償，屬土地徵收條例規範不足，應於1年內修法，而指南宮也可在3個月內請求高公局徵收地上權。

本案是指南宮在79年間與高公局的爭議，當時法令沒有規定協商使用或徵收地上權的規範，但現行大眾捷運法與相關條例都有明訂，主管單位在工程進行前須與地主協商地上權，依工程所使用的空間及距離，補償地主損失，類似爭議逐漸減少。