精進專業技能 苗警辦「交通事故處理評比」競賽

2017-03-17 17:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣去年共發生1萬2742件交通事故，45人死亡、8045人受傷，警察局長金浩明鑑於事故頻傳，要求強力執法及查報改善交通設施，經統計今年與前一年同期比較，降低事故508件、死亡減少13人、受傷減少349人。金浩明指示交通隊辦理「交通事故處理評比」競賽，設計自小客與機車發生車禍的現場情境，測驗員警趕赴現場疏導交通、製作車禍事故現場圖等處理過程，精進員警專業技能，也避免2次事故發生。

警察局表示，競賽計有5個分局15組報名參賽，希望藉由教學相長，相互觀摩，以提升員警交通事故處理之專業能力，希能在最短時間內完成所有採證工作，以維護車禍案件當事人權益，順利釐清肇事責任，並儘速恢復道路交通順暢。

交通隊呼籲民眾，遇到車禍事故時，應注意下列各點：

1、 保持鎮靜，勿與人發生爭執，暫不討論對錯事宜。

2、 設置警告標誌，打開車輛黃色警告燈，將反光警告三角牌放置在現場30至80公尺後方。

3、 保持現場完整，不可移動或破壞現場之任何物證。如果隨身攜帶照相機，應將重要證物、現場場景拍攝下來。

4、 有人傷、亡應立即實施緊急救護及報案處理，撥打119緊急救護電話或110報案電話，並說明發生時間、地點、車輛種類、傷亡情形。

5、 交換車輛保險資料，確定聯絡方式，必要時聯絡保險人員到場協助處理。

6、 審慎查閱警察所作紀錄及現場圖後再簽名。

警方也提醒民眾，遇有人傷亡車禍發生如未報案等待警方到場處理即擅自駛離，可能觸犯刑法185條之4肇事逃逸罪。如為單純財損之交通事故，請駕駛人自行定位、照相後，儘速移至路邊不影響道路通行處，以免阻礙交通。