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太平遊樂大樓6天2火警 民眾質疑遭縱火

太平中山路3段廢棄的「遊樂大樓」昨晚起火，因6天前也曾起火，民眾懷疑遭縱火，並希望早日改建，不要成為治安死角。（記者陳建志攝）

2017-03-17  17:23

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平區中山路曾經風光一時的遊樂大樓，30多年前沒落後成為廢墟，成為遊民棲身的場所，本月11日上午雜物堆起火，所幸附近一位義消發現，趕緊拿滅火器撲滅未釀成大禍，沒想到16日晚間9點左右，一樓雜物堆再度起火，火勢並蔓延，造成停在附近的7輛汽車、2輛機車，還有7輛腳踏車被波及，民眾懷疑是遊民用火不慎或縱火，並希望大樓能趕快改建，不要成為地方的治安死角。

台中市消防局昨晚9點5分接獲報案，指稱太平區中山路3段53巷內的廢棄大樓（「遊樂大樓」）發生火警，立刻出動中山、太平、東英等分隊，30多名消防人員到場搶救，因起火點附近都是易燃物，火舌不斷竄出嚇壞附近民眾，所幸在消防人員合力灌救下，不到20分鐘就將火勢撲滅，不過已造成附近1輛休旅車全毀、6輛小客車受損，另有2輛機車半毀，還有7輛自行車也被波及，消防人員今天已經到場採證釐清。

住在附近的義消吳子壯表示，其實上週六（11日）上午10點多就已經失火一次，當時從家裡發現遊樂大樓1樓內有火光竄出，趕緊拿著滅火器衝進去滅火，連續噴了3罐才將火撲滅，還好當時發現的早才沒有釀成更大的災禍，沒想到才相隔6天，昨晚再度起火，鄰居和太太發現時火勢已經蔓延無法靠近。

太平宜昌里長林進發表示，這棟位於太平區中山路3段53巷和富宜路間的「遊樂大樓」，民國60多年落成時曾繁華一時，後來逐漸沒落，已經廢棄30多年，現在只剩一樓靠近中山路一側還有少數攤商營業，其餘幾乎成廢墟，因經常有遊民在這裡聚集，懷疑遊民用火不當或縱火，希望所有權人趕緊取得共識，釐清產權爭議早日改建，不要成為地方的治安、公安死角。

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  • 太平中山路3段廢棄的「遊樂大樓」昨晚起火，猛烈的火勢不斷往一旁竄出，嚇壞附近住戶。（記者陳建志翻攝爆料公社）

    太平中山路3段廢棄的「遊樂大樓」昨晚起火，猛烈的火勢不斷往一旁竄出，嚇壞附近住戶。（記者陳建志翻攝爆料公社）

  • 太平中山路3段廢棄的「遊樂大樓」昨晚起火，造成一輛休旅車全毀。（記者陳建志攝）

    太平中山路3段廢棄的「遊樂大樓」昨晚起火，造成一輛休旅車全毀。（記者陳建志攝）

  • 太平中山路3段廢棄的「遊樂大樓」昨晚起火，造成2輛停在騎樓的機車被嚴重焚燬。（記者陳建志攝）

    太平中山路3段廢棄的「遊樂大樓」昨晚起火，造成2輛停在騎樓的機車被嚴重焚燬。（記者陳建志攝）

  • 太平中山路3段廢棄的「遊樂大樓」昨晚起火，造成7輛停在一旁的自行車被波及。（記者陳建志攝）

    太平中山路3段廢棄的「遊樂大樓」昨晚起火，造成7輛停在一旁的自行車被波及。（記者陳建志攝）

  • 太平廢棄的「遊樂大樓」，本月11日一樓堆置的沙發就曾起火，所幸吳姓義消發現即時拿滅火器撲滅。（記者陳建志攝）

    太平廢棄的「遊樂大樓」，本月11日一樓堆置的沙發就曾起火，所幸吳姓義消發現即時拿滅火器撲滅。（記者陳建志攝）

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