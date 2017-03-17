洪仲丘父母與6被告和解 洪舅舅嘆「被賤賣了」
2017-03-17 18:54
〔即時新聞／綜合報導〕陸軍下士洪仲丘遭虐死案昨傳出重大轉折，除了堅持無罪的前少將旅長沈威志外，洪家父母與542旅副旅長何江忠等6名被告達成和解，並請求法官從輕量刑。不過洪仲丘的舅舅胡世和表示，他認為這是「賤賣和解」。
高等法院昨開庭審理洪仲丘案，洪家父母同意與542旅副旅長何江忠、連長徐信正、副連長劉延俊、士官長陳以人、上士范佐憲等5人和解，每人和解金約20萬到40萬元，洪母並在庭上請求法官從輕量刑。另外，禁閉室管理士陳毅勳前年已與洪家父母和解。
不過洪仲丘的舅舅胡世和接受《民視》訪問則大嘆，這樣的和解是「賤賣和解」。他認為，大部分的人可以給予機會，但與范佐憲和陳以人和解，他無法贊同，也無法接受每人只要拿出幾十萬元就能和解，沒有分輕重，「我覺得這個都被賤賣了。」
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