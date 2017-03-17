雲林傳出人倫悲劇 母子陳屍住處多日
2017-03-17 17:09
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［記者黃淑莉／雲林報導］雲林今天傳出人倫悲劇，西螺一對母子因10多天未見外出且大門深鎖，鄰居覺得奇怪報警，警方今天下午破門進入，發現母子分別陳屍在1、2樓房間內，死亡已超過10多天，在兒子房內有2個燒炭火爐，詳細原因正由警方調查中。
西螺警方今天接獲正興里長報案，指居住在福安街的一對母子已多日未外出，警方聯絡屋主廖姓婦人的弟弟到場破門，進到屋內即聞到屍臭味，廖婦陳屍在1樓房間的床邊，廖婦的兒子陳屍在2樓房內床上，地上還有2個火爐，裡面有燒完的木炭灰渣。
警方表示，廖婦（70歲）與兒子李男（48歲）一起住，平日很少與鄰居往來，屋內整齊沒有打鬥痕跡，李男疑殺炭自殺，且死意甚堅，連門縫都用毛巾封住。
鄰居林姓老翁指出，廖婦近幾年身體不適很少外出，李男失業多年，平日會看到他外出買便當，或用機車搭載廖婦就醫，由於好幾天沒見李男外出，且鐵門深鎖，覺得可疑，才請鄰居通知里長，沒想到母子竟陳屍在屋內。
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