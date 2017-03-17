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違規停車又釀禍 豐田技師撞昏女騎士

2017-03-17  17:07

〔記者吳政峰／基隆報導〕今（17）日下午1點半，一名TOYOTA（豐田）技師駕駛公司車，途經基隆市基金二路一巷的路口時，疑視線被違停車輛擋住，未看到迎面而來的機車，直接撞擊，女騎士當場倒地，頭顱撞地昏厥，約30秒後才回復意識，送醫觀察。

該路段為三叉路口，該名技師開著休旅車，原上坡欲右轉，視線被一部違規停在紅線的轎車擋住，一轉過去，就撞上一名年約35歲的女騎士，機車被卡在休旅車頭下，女騎士右腦著地，當場昏過去。

技師下車見女子動也不動，立刻呼叫救護車，約過了半分鐘後，女騎士才抽動甦醒，無嚴重外傷，為保險起見，仍送醫觀察。

TOYOTA回應，女子目前無大礙，技師已與該名騎士達成和解，會負擔相關費用。

當地里長李源林指出，該處因違停多、彎度大、標線設計問題，不時發生車禍，前已將道路改善計畫報告書呈交基隆市政府，沒想到還來不及會勘又出意外，將請相關單位盡速處理。

相關影片請見：

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  • 女騎士經過半分鐘才甦醒。（記者吳政峰攝）

    女騎士經過半分鐘才甦醒。（記者吳政峰攝）

  • TOYOTA技師非常緊張。（記者吳政峰攝）

    TOYOTA技師非常緊張。（記者吳政峰攝）

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