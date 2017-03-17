屏東枋寮旅店油漆工程 3人工班中毒1命危
2017-03-17 17:06
［記者陳彥廷／屏東報導］屏東枋寮鄉下午驚傳防水工程的工班命危，3人送院前就已昏迷，3人一度陷入昏迷，其中1名甚至需要CPR急救，至今昏迷指數僅3，另2人雖轉醒，但仍在枋寮醫院急救中。
屏東縣消防局下午近2點接獲通報，指在枋寮全聯旁的一間尚在裝修的旅店的地下水槽進行防水層塗漆作業，但卻因塗漆漆料中毒，派遣枋寮、枋山、春日等分隊共6車13人，於14時08分救起3名男性患者，分別為32歲的黃男、23歲的林男及20歲的劉男，3人意識皆模糊，送往枋寮醫院。
其中23歲的林男，到院前一度失去生命跡象，經過CPR後仍需送加護病房急救，院方表示，該男子昏迷指數僅3，仍在急救當中。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 大和解！洪仲丘父母替6被告求情 但不原諒「他」
- 妙齡女跳愛河尋短 前男友救她卻一起殞命
- 不滿催促嬰兒車快過馬路 嗆警沒人性判無罪
- 男救前女友雙雙殞命幸福川 專家這樣分析…
- 臉書評論花蓮市長補選結果 段宜康挨告不起訴
網友回應
熱門新聞
- 不只露點照 亞曼達口交照也外流
- 獨家》蔡英文宣布 將建南港到基隆線輕軌
- 自由廣場》軍官看軍官荒
- 農民不領情 高接梨投保率僅1.5％
- 黃子佼60歲小孩才上小學 中肯回：我活著他不一定好
- 台東專校學生陳丁源 日本調酒賽奪銅牌
- 經典論戰／讓世界看見祖國 是經典賽魔力
- 罕見！屏東風鈴木連兩年花期延遲
- 中職Live》高國輝、林智勝歸隊 悍將、兄弟上演國手大戰
- 醫訊》水喝越多越好？ 專家：大口喝水等於沒喝
- 獨家》勤教竟播習近平談話 警分局長被砲轟
- 多委今交鋒 誰也不想2連敗
- NBA》魏德談骨折 「有季後賽且醫生准許就復出」
- 想穿越時空？ 最會賺錢日本女星有奇招
- 義大利火山爆發 含BBC記者10人受傷
- 20日第一階段限水 高市府加碼釋出73000噸回收水
- 楊梅區農會會員代表選舉涉賄 5人交保
- 鄭進一3句話內就被惹怒 飆罵主持人笨蛋
- 李易送鑽祝壽 竟被六月虧
- 民進黨2018若再禮讓不提名 呂秀蓮：自貶黨格
- 社論》針對中國大舉滲透應積極立法
- 9旬翁問一國兩制 郝龍斌：窮盡洪荒之力維持現狀
- 席夢思 五感紓壓體驗
- 爭訟9年 三重大同南路都更戶拆除
- 沈佳宜神話不滅！陳妍希產後亮相凍齡宛如少女
- 葉俊榮：台灣言論自由 面臨3大挑戰
- 22日殊死戰 日本Dr.0先發呼聲高
- 張景嵐衰遭牽連呼麻 陳艾琳竟自爆「有病在身」
- 綠島油污石頭 下週洗spa貴妃浴
- 花旗響應電子支付 打造全新客戶體驗
- 《大學個申一階通過》薩克斯風學6年 6校音樂系全上
- 超人確定加入《不可能的任務6》！與阿湯哥同台飆戲
- 捷運工程未設綠籬 市府遭批違法
- 中市在狹窄人行道設「反向式候車亭」 供遮風蔽雨
- 張玉霞苦等3年約到期 回台街頭駐唱謝恩郭董
- 9300萬vs.6200元 愛國者飛彈 擊落空拍機
- 自由談》假仁假義馬不群
- 夏普將買群創面板 明年電視要賣1000萬台
- 泰拉回來了！回鍋主持《超級名模生死鬥》
- 環團空拍踢爆龍崎掩埋場非法整地 市府開鍘
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：屏東枋寮旅店油漆工程 3人工班中毒1命危
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分