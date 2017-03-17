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屏東枋寮旅店油漆工程 3人工班中毒1命危

2017-03-17  17:06

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東枋寮鄉下午驚傳防水工程的工班命危，3人送院前就已昏迷，3人一度陷入昏迷，其中1名甚至需要CPR急救，至今昏迷指數僅3，另2人雖轉醒，但仍在枋寮醫院急救中。

屏東縣消防局下午近2點接獲通報，指在枋寮全聯旁的一間尚在裝修的旅店的地下水槽進行防水層塗漆作業，但卻因塗漆漆料中毒，派遣枋寮、枋山、春日等分隊共6車13人，於14時08分救起3名男性患者，分別為32歲的黃男、23歲的林男及20歲的劉男，3人意識皆模糊，送往枋寮醫院。

其中23歲的林男，到院前一度失去生命跡象，經過CPR後仍需送加護病房急救，院方表示，該男子昏迷指數僅3，仍在急救當中。

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  • 油漆中毒現場。（翻攝消防局提供影片）

    油漆中毒現場。（翻攝消防局提供影片）

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相關關鍵字： 屏東 工地 工地意外 枋寮 油漆中毒
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