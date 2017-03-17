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遭人PO文損害名譽 竹市議員陳啟源獲道歉

2017-03-17  17:11

［記者洪美秀／新竹報導］因協助選民協調租賃車糾紛和解事宜，卻遭車行業者上網PO文做人身攻擊，導致名譽受損，新竹市議員陳啟源今天在市議長謝文進、副議長許修睿陪同下，與PO文當事人當面說清楚，PO文的車行業者對網路所言向陳啟源致歉，雙方寫下和解書，最後圓滿解決。

市議員陳啟源表示，因受託選民有關租賃車擦撞的賠償事宜，與車行業者進行協調，雙方也達成和解，不料，卻被車行老闆上網PO文，指稱他壓榨善良選民，並有許多毀損其名譽的不當言論，讓他忍無可忍，才決定提告，維護清譽。

後來，車行業者自知理虧，今天在市議會議長謝文進及副議長許修睿陪同下公開向市議員陳啟源道歉，包括網路上的言論造成民代的困擾表達歉意，認為未妥善管理情緒，也未認知這樣的行為已觸犯他人名譽，因此公開向陳啟源道歉。

陳啟源說，他向來協調選民各類糾紛，都不會偏坦任何一方，只希望雙方能達成共識，且都是義務服務，沒想到竟會被放到網路上做言語及人身攻擊，如果他不出面說明，等於默認這些言論，為捍衛名譽和清白，他不能妥協。

但因對方已公開道歉，他接受對方的道歉，也願意不提告訴，只希望這次事件讓大家了解，任何人都應注意網路上的發言，不應進行人身攻擊，以免損害他人的名譽。

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  • 新竹市議員陳啟源（著西裝者）因協調選民服務，遭對方在網路進行言論攻擊，原本擬提告，後來對方出面道歉，雙方寫和解書達成和解。（記者洪美秀攝）

    新竹市議員陳啟源（著西裝者）因協調選民服務，遭對方在網路進行言論攻擊，原本擬提告，後來對方出面道歉，雙方寫和解書達成和解。（記者洪美秀攝）

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