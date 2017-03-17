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女控推拿師偷摸下體 監視器畫面揭真相

2017-03-17  16:34

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名女子因左腰拉傷，去年8月2日晚間至板橋一家中醫診所推拿，事後女子提告吳姓推拿師在診間假借按摩名義，卻趁機以大拇指按壓其下體，但新北地院勘驗監視器畫面，發現女子當日離開診間臉上並無不悅表情，且供詞前後不一，認定吳男罪嫌不足，今判他無罪，仍可上訴。

法院審理時，吳男否認利用權勢猥褻犯行，中醫診所員工也證稱，女子按摩完後還與推拿師聊天，無任何異常狀況。

法官勘驗全程監視畫面，並未查到吳男雙手有極靠近女子胯下或下體動作，且整個按摩過程，女子沒任何慌張、不自在的表現，甚至離開前，還能跟吳男正常交談，加上無其他證據證明吳男犯嫌，因此判他無罪。

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  • 一名女子至中醫診所推拿，事後提告吳姓推拿師在診間假借按摩，卻趁機以大拇指按壓其下體，但新北地院勘驗監視器畫面，認定吳男罪嫌不足，判無罪。（記者陳慰慈攝）

    一名女子至中醫診所推拿，事後提告吳姓推拿師在診間假借按摩，卻趁機以大拇指按壓其下體，但新北地院勘驗監視器畫面，認定吳男罪嫌不足，判無罪。（記者陳慰慈攝）

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