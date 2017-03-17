宜警專案逮7藥頭 毒鴛鴦妻還懷孕9個月

2017-03-17 16:53

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣警方執行毒品掃蕩專案，今日針對羅東鎮、冬山鄉及花蓮等地進行搜查，循線逮捕7名藥頭及購毒者約20名，其中還有一對毒鴛鴦，警方循線遠赴花蓮逮人，大腹便便的呂姓妻子已懷孕9個月，2人均有毒品前科，初步了解胎兒健康狀況良好，呂妻懷孕後是否有吸毒還要調查，全案警方依據毒品危害防制條例，將所有人送辦。

宜蘭縣警察局少年隊經4個月的監控、蒐證，昨報請宜蘭縣地檢署檢察官指揮，今日凌晨依據情資，兵分羅東鎮、冬山鄉、五結鄉及花蓮玉里鎮等地，執行毒品掃蕩專案，於羅東鎮一家KTV內，發現以22歲林姓藥頭為首的13人正在吸毒開轟趴，現場煙霧迷漫，員警將一干人等全部逮捕。

警方再依據情資，逮捕林姓藥頭以外其他6名藥頭，其中移居花蓮的23歲張姓及21歲呂姓夫妻，在呂女住家中被警方逮捕，經清查2人皆有毒品前科，據了解，呂懷孕9個月，胎兒狀況正常，懷孕期間是否有吸毒還要調查。

警方表示，於KTV內查獲K他命毒品3包、K盤、殘渣袋，及於縣內首次發現的新興混合毒膠囊，經初篩有K他命成分，其他成分則還要調查，13人均是20歲左右的年輕人。

至於張姓、呂姓夫妻，被逮後則堅稱沒有販毒，只有轉讓，原本住在羅東，後因呂的父親要求，回花蓮工作，張男為計程車司機，呂則待產，但警方依據監聽情資，也在2人羅東住家中搜出毒品，懷疑有販毒行為，也將2人依法送辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆