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貨車自撞國小 駕駛命危急救中
2017-03-17 16:10
〔記者王宣晴／新北報導〕新北市淡水一名年約40歲的陳姓男子，今天下午3時許駕車行經淡水新興街時，疑因身體不適，自撞新興國小圍牆，學校老師聽到巨大聲響，到場查看後連忙報警，警消趕抵時，學校老師已經將陳男拉出，以AED（自動體外心臟電擊去顫器」）急救，陳男頭部有2公分撕裂傷，已無生命跡象，送往淡水馬偕醫院急救中。
警消調查，陳姓男子從事木工，有心臟病史，貨車自撞圍牆力道猛烈，初步研判貨車並未煞車，高速撞擊圍牆下，導致貨車漏油，所幸警消緊急使用木屑、細沙，才沒有釀成火災，但詳細車禍原因，仍待警方調查。
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