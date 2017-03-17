江蕙胞弟遭強盜案 嫌犯竟拿江蕙感情報導脫罪…

江蕙胞弟遭歹徒陳金標強盜未遂案，陳男今出庭時否認涉案，反以江蕙報導為例，稱江蕙為自己形象，不惜傷害別人。（喜歡音樂提供）

2017-03-17 16:17

〔記者錢利忠／台北報導〕江蕙胞弟遭歹徒陳金標強盜未遂案，今年下午士林地院二度開庭，法官僅提訊陳男，未傳江蕙等人到庭；陳男今出庭時否認涉案，反以江蕙被媒體爆料介入別人感情的報導為例，稱江蕙為自己形象，不惜傷害別人；陳男的言論令公訴檢察官當庭搖頭。

陳男今天當庭否認涉案，反指2名承辦警員為了績效，故意擴大成強盜案偵辦，當初江蕙家的外傭只報案有人侵入住宅，後來警方卻問外傭是否要提告強盜未遂，質疑警方與江家串通。

本月初，江蕙被周刊爆料25年前介入別人的感情，還和對方妻子簽下「妨害家庭案件」和解書，這名爆料的L小姐指出，當初她為了想和先生離婚，又要養小孩，就收下350萬元的賠償金。

未料，江蕙被爆料介入他人感情的情節，今天竟被陳嫌拿來做文章，反指江蕙為了維護自己的形象，不惜傷害別人；陳嫌除否認犯罪，還反指江蕙編故事、警方栽贓。

此外，陳男還向法官抱怨，指檢察官要求他不要再辯解，否則要關很久；陳男此言一出，瞬間惹怒公訴檢察官，質問：「我哪有這樣講？」並要求陳男向律師查證，陳男這時才趕緊當庭向檢察官道歉。

去年12月，陳男闖入江蕙胞弟位於淡水楓丹白露社區5樓住處，住在2樓的江蕙及外籍看護聽到江弟叫聲，趕上樓察看時，與陳男發生激烈扭打，陳男不敵3人激烈反抗，強盜未遂逃逸；今年1月，士林地檢署依加重強盜未遂、侵入住居及傷害等罪將陳嫌起訴。