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強！ 婦「出口成髒」 法官逐字解讀判罰7千元

2017-03-17  16:42

〔記者顏宏駿／彰化報導〕諧音「趕X羊」、「草X擺」是台語罵人的髒話，但它中文如何寫？彰化地院一名法官，真的把它查出來了！

彰化縣一名67歲的羅姓婦人與鄰居結怨，羅婦燒雜草，鄰居婦人到警局報案「違反空氣污染法」，羅婦對鄰婦口出惡言「骯髒膣X、臭膣X瘋子、瘋膣X、心腸狠毒、你在賺啦…」等罵不停，全部遭鄰居錄音提公然侮辱告訴，法官為「出口成髒」的婦人逐字解讀，判羅女7千元罰金。

判決書指出，羅女像連珠炮似地罵鄰婦「骯髒膣X、骯髒鬼、臭膣X瘋子、瘋膣X、你在賺啦、別人在賺、別人都說你賺到翻，笨膣X、骯髒機、膣X爛爛、沒人要X你」等語，但羅女否認罵人，並指對方錄音跳接，但法官當庭播放勘驗結果，聽不出有跳接。

法官還以羅馬拼音拼出台語的「膣X」（原意指女性生殖器），「在賺」意旨對方、尤其是女性從事性工作。

法官認為被告雖然智識程度不高，固然不能過度苛求期能精準掌握語言、難堪貶損他人而不涉法律責任，且雙方積怨已深，難以調解，但被告有足夠社會經歷，仍可合理期待不口出惡言折辱他人，面對證據卻仍否認犯行，犯後態度不算良好，被法官從重量處罰金，該罪罰金最高上限9千元，判處7千元罰金。

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  • 法官把婦人台語罵人的髒話逐字解讀後，判罰7千元。（記者顏宏駿翻攝）

    法官把婦人台語罵人的髒話逐字解讀後，判罰7千元。（記者顏宏駿翻攝）

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