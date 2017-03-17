屏東3名工人油漆中毒 意識模糊送醫急救

2017-03-17 15:52

〔即時新聞／綜合報導〕屏東枋寮火車站便利商店附近的工地，今日稍早有3名工人在塗漆時疑似油漆中毒，幸好送醫後生命跡象都呈穩定。

據《壹新聞》報導，這3名工人都是20來歲的青年，在施工時感到意識模糊，消防員獲報後趕緊將3人送往醫院，目前都在留院觀察中。