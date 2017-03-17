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直擊》罹病媳失控砍死婆婆 救援及逮捕畫面曝光！
2017-03-17 15:30
民生社區今早發生媳婦砍死婆婆的悲劇，婆婆送醫急救。（記者陳恩惠翻攝）
〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市新東街的草埔市場內，知名的「婆媳意麵」今天上午發生媳婦砍死婆婆的悲劇，巷口街坊的監視器，拍下今天上午案發後，消防局派出4名救護員馳往救援，趕緊將右頸被砍一刀的八旬陳婆婆緊急送醫，稍後，轄區松山警分局三民派出所員警，將毫無表情的張女帶上警車逮回警所偵訊，警方說，張女犯案後，神情冷靜，不發一語。
監視器畫面顯示，消防局今天上午8時30分據報，立刻趕往北市新東街45巷的案發現場，高級救護員趕往，現場先行急救，初步檢傷發現，八旬的陳婆婆右頸有一處刀傷，血流不止，在8時36分時將陳婆婆送醫急救；警方則在案發現場調查案發過程，直到8時49分才將行兇的張姓媳婦帶出，送往警所進一步偵訊。
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