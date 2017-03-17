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剝奪收容人尊嚴 司改召集人：我們是落後國家
2017-03-17 15:40
〔記者吳政峰／台北報導〕司法改革國是會議第五分組召集人梁永煌，16日開該分組第二次會議時，突然卸下主席身分，改以委員身分發言，感嘆我國對收容人的人權未加保障，監所環境不佳，基本生活條件低劣，剝奪他們的尊嚴，這是落後國家才有的事。
梁永煌說，我們以人權立國，卻無人權觀念，坐牢是剝奪收容人的自由，而非他的尊嚴，但我國從老百姓到中央官員，都以為剝奪尊嚴，是給予他們應有的懲罰。
梁永煌認為，我國對於收容人的人權，仍處於落後國家，民眾卻未有此素養與覺悟，希望社會能夠理解，只要是中華民國國民，就該有基本的人權，不該分高低。
與會委員、宜蘭監獄戒護科管理員林文蔚表示，囚房的送餐口設置本身就有問題，把送餐口開在門的最底部，收容人取餐時是什麼感受？國外都是把送餐口設在胸部到腰部之間，給予尊嚴。
林文蔚認為，折辱收容人，反而讓他們無法成功賦歸社會，應尊重人權，改善舍房的生活環境。
中正大學法律學系教授盧映潔表示，給予不同人不同生活條件的對待，叫做劣化原則，這在監獄管理中是非常落後的觀念，希望能夠廢除。
經過討論，梁永煌請法務部矯正署就收容人生活環境，包括送餐口是否影響尊嚴，進行改善，並希望大眾能尊重收容人的基本人權。
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