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沿海警局同日槍毒雙破 逮住討債嫌犯與百餘包毒

2017-03-17  15:21

〔記者陳燦坤／雲林報導〕北港、台西警分局同日破獲槍毒，在北港兩名謝姓男子住處起出分裝完成的安非他命及海洛因共百餘包，台西警分局則循線策動去年底持槍討債的吳姓嫌犯投案並交出作案槍枝。

北港警分局日前接獲線報，指謝姓男子涉嫌靠販賣毒品維生，藏匿在北港鎮謝姓友人住所，警方7時50分持搜索票前往調查，果真發現謝姓男子房間有多包分裝毒品，同時在他的謝姓友人房間也找到分裝毒品，總計多達上百包，為了比對謝姓男子電話號碼，員警打開謝姓男子手機，竟然又找到一包夾藏的毒品。

另外，去年12月9日東勢鄉發生丁姓男子槍擊案，大腿遭射傷，警方深入追查，警方事後逮捕林姓及陳姓兩名涉案男子，同時追緝在逃的吳姓主嫌，吳嫌今天上午10時攜槍出面投案，警方訊後依殺人未遂及違反槍礮彈藥刀械管制條例移送法辦。

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  • 北港警分局今在謝姓嫌犯住處起出上百包分裝毒品（記者陳燦坤翻攝）

    北港警分局今在謝姓嫌犯住處起出上百包分裝毒品（記者陳燦坤翻攝）

  • 東勢鄉去年底槍擊案宣告偵破，吳姓嫌犯今交出作案槍枝。（記者陳燦坤攝）

    東勢鄉去年底槍擊案宣告偵破，吳姓嫌犯今交出作案槍枝。（記者陳燦坤攝）

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