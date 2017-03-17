高雄下水道工程火警 3人被燒傷2人受困

2017-03-17 15:12

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市消防局於下午2點54分接獲報案，指三民區澄清路與覺民路口，下水道工程驚傳火警意外，已知有3人被燒傷，調派大昌分隊到場搶救，但因另有2人受困下水道，已請求支援，並通知瓦斯公司到場了解。