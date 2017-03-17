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老鼠咬布袋！店員偷走近千元

許女監守自盜。（記者陳薏云翻攝）

2017-03-17  14:57

〔記者陳薏云／新北報導〕監守自盜！新北市永和區一名35歲許姓女子，今年初前往永平路一家「格子趣」應徵店員，但才做沒幾天，竟偷偷將客人結帳現金塞入褲子口袋，連續得手4次共650元，店家調閱監視器怒報警。

警方調查，許女每次都趁顧客買單後，再偷偷打開收銀機，將鈔票握在手中，在將現金放入自己的口袋，竊取財物。警方約談許女，他向警方表示，因為一時起貪念，加上店內常常物品遭竊，才會想說因該不會被人發現。警方問訊後依竊盜罪函送法辦。

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  • 許女監守自盜。（記者陳薏云翻攝）

    許女監守自盜。（記者陳薏云翻攝）

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