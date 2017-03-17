不滿催促嬰兒車快過馬路 嗆警沒人性判無罪

2017-03-17 14:57

〔記者張文川／台北報導〕台北市張姓婦人去年2月推著嬰兒車過斑馬線，在路口的松山交通分隊林姓員警，揮舞指揮棒催促她趕快過馬路，張婦的陳姓男性友人認為推著嬰兒車快走非常危險，怒嗆交警：「你這個警察有沒有人性啊！」2人當街吵了起來，員警竟將陳男依侮辱公務員罪嫌移送法辦。

台北地方法院審理後，認定陳男是對員警的行為與態度表達異議、提出個人意見與看法，目的是為了保護朋友，沒有侮辱犯意，今判陳男無罪。可上訴。

去年2月5日晚間7點多，張女推著載著一歲多嬰兒的嬰兒車，與陳男步行於台北市南京東路、東興路口過馬路，林姓員警揮舞指揮棒催趕他們「快、快、快！」，過馬路的路人都跑了起來，張女也跟前著前面的人跑，陳男認為用跑的很危險，當時綠燈還有二、三十秒，以正常的速度行走也可以過得了馬路，警察卻催促女性友人加速推嬰兒車，稍一過快很可能會不慎翻覆而危及嬰兒安全。

陳男當場向林姓員警抗議：「你是在指揮車、還是指揮人啊！」、「你這個警察有沒有人性啊！」、「你有沒有常識啊？」，林姓員警認為執法尊嚴受辱，全程錄音控告陳男侮辱公務員，台北地檢署起訴。

法官認為，警察執行職務的尊嚴或順暢雖應受保障，但警察職權行使法也規定，當事人或利害關係人，在警察行使職權時，對警方的行使方法、應遵守的程序或所遭侵害的利益，可以當場陳述理由、表示異議。

法官認定，陳男認為警察的指揮不當，對警察說「你這個警察有沒有人性啊！」， 雖然讓警察感到不悅，但他並非以減損警察名譽為目的，因此不涉侮辱， 判陳男無罪。