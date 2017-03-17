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遇肇逃 該先看車？還是上醫院？

2017-03-17  14:47

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣地檢署一名檢察官今天上午上班途中，在員林街頭遭後車追撞，輕微的碰撞，讓檢察官嚇一大跳，對方竟然「若無其事」地開車離開，檢察官不冒險追車，因為感到輕微的暈眩，先開車去醫院做檢查，至於車體受損部分就等下班再說了，該名肇事者至中午仍未向警方投案。

一名法界人士說，不愧是檢察官，超專業，肇事逃逸的構成要件最重要就是「身體的傷害」，人受傷比車受傷更重要。

他說，一般人以為小小的碰撞，覺得身體沒怎樣，就不追究，反而只關心自己「愛車受損」，這不保險，報案前，最好還是去醫院一趟，取得「醫院的驗傷報告」，至少醫師主訴會寫「病人感到暈眩，疑有輕微腦震盪…」，有些醫院見當事人照X光或心電圖都沒怎樣，檢查證明開得不痛不癢，懂門道的人就找中醫師，通常中醫師的主訴就會寫得較詳細。

該名法界人士強調，肇事逃逸是觸犯刑法，但人、車受傷，將來量刑就有差別，人受傷情節嚴重，車體受傷恐只觸犯交通法規，量刑的輕重也成為雙方未來和解的依據。

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  • 檢察官在員林街頭遇肇事逃逸，報案前先前往醫院做檢查。（記者顏宏駿翻攝自goole earth）

    檢察官在員林街頭遇肇事逃逸，報案前先前往醫院做檢查。（記者顏宏駿翻攝自goole earth）

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