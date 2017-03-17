不滿妻子要離婚 莽夫持刀砍殺枕邊人

2017-03-17 14:53

〔記者葉永騫／長治報導〕有毒品、殺人未遂等多項前科的王姓男子，因不滿黃姓妻子要離開他，今天清晨竟拿檳榔刀到長治鄉被害人上班的遊藝場內砍殺她，經送醫急救後已脫離險境，警方正在追緝涉案的王男到案。

警方調查，前科累累的24歲王男，疑因吸毒精神狀態不穩定且有暴力傾向，讓妻子生活在恐懼中，於是決定離開他，除向法院提出離婚訴訟，並且搬離家中，到長治鄉進興路一家遊藝場擔任店員，引起王男的不滿，近日不斷到店內糾纏，今天黃女值大夜班到清晨，沒想到王男竟拿了一把檳榔刀進入店內，雙方發生口角後即拿刀砍殺老婆，黃女倒地後全身是血，不斷的呼叫哀號，其他店員發現後立即前來搶救，王男才倖倖然逃離現場，黃女身上被砍中3刀後，其中一刀砍到脖子，血流不止，2刀在背部，經送醫院急救後已脫離險境。

警方指出，王男去年就因為組成「陣頭」暴力販毒集團，在內埔設神壇、組八家將陣頭吸收學生販毒，集團成員到處打架滋事，去年才被移送法辦，現在又犯下這起殺妻未遂案，警方正全力追緝在逃的王男到案。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆