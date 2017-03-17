吸毒想當「男子漢」 警：會包尿布啦！

2017-03-17 14:39

〔記者王駿杰／新竹報導〕一名27歲曾姓男子因好奇透過管道認識藥頭，購買印製「男子漢」包裝，內摻Ｋ他命的毒品咖啡包，卻遇上警方查案，狼狽被逮。他向警方供稱，以為喝了毒咖啡能展現男性魅力，把妹更順利，讓在場員警大翻白眼，訓斥「男子漢？吸毒會包尿布啦！」

警方指出，近年有不少毒販將各式毒品摻入咖啡包或茶包內，變成「毒咖啡」或「毒茶包」，藉此躲避警方查緝，有些青少年會因好奇，嘗試食用，卻因此染上毒癮。

新竹市警一分局偵察隊日前接獲線報，曾男疑似持毒，經跟監多時，今天見時機成熟，拂曉出擊，持搜索票前往曾男位於市區的住處搜索，在臥房床上、床頭櫃查獲「男子漢」新興毒品咖啡包4包、填裝三級毒品K他命吸管1支（重1.46克）、不明粉末1盒。

警方調查，曾男有毒品前科，他以每包500元代價購買摻雜Ｋ他命、安非他命與咖啡粉的咖啡包，包裝還印上「男子漢」3個大字，看似新潮，卻是包藏禍心的毒咖啡，對人體健康造成危害。

曾男應訊時否認販毒，只承認自行吸食毒咖啡包，他拒絕透露藥頭身分，警方訊問後依毒品罪嫌送辦，並擴大追查毒品來源與流向。