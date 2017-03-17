室外熱水器裝室內 疑一氧化碳中毒釀1死
〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市國盛四街一棟集合式住宅大樓的出租套房，今天中午傳出一氧化碳中毒意外，造成1死1傷，死者28歲高姓男子陳屍在浴室內，花蓮警方初步調查，懷疑是裝在陽台的室外型熱水器，因陽台加裝窗戶成為室內空間，造成空氣流通不良，但詳細的意外發生原因還要等待消防局進一步調查。
大樓管理員說，高男跟一名女子才剛搬到大樓10幾天，高男的親友因電話聯繫不上高男，就跑到租屋處找高男，結果按門鈴，屋內王姓女子意識不太清楚，氣若游絲的勉強開門，他們發現不對勁趕快打119，消防人員把王女迅速送醫急救，另組消防員在浴室內發現高男已倒在地身體冰冷，還有一條吉娃娃犬也奄奄一息，消防人員給予空氣瓶後恢復活力。
花蓮警方指出，裝在陽台的熱水器屬於室外型，但因為陽台外推加裝窗戶，熱水器變成在室內，據當時發現人說，打開門後內部一陣霧濛濛熱氣竄出，窗戶並沒有打開，內部相當悶，而高男沒穿衣服陳屍在浴室，懷疑是在洗澡因室內通風不良，造成一氧化碳中毒，但詳細的死因還需要進一步調查。
花蓮縣消防局指出，呼籲民眾應自行檢視居家燃氣熱水器，如有將屋外式熱水器裝設於加裝窗戶的陽台或屋內等安裝不當情形，即有一氧化碳中毒危險，應委託合格承裝業將熱水器遷移至屋外或更換為電熱水器、太陽能熱水器、強制排氣型熱水器。同時，因一氧化碳無色無味，倘居家有人洗澡時，有家人產生頭暈、不舒服情況，應先警覺可能有一氧化碳中毒，先打開窗戶通風後儘速就醫。
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花蓮市國盛四街一棟集合式住宅大樓的出租套房今天中午傳出一氧化碳中毒意外，造成1死1傷，警方入內蒐證。（記者王錦義攝）
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花蓮市國盛四街一棟集合式住宅大樓的出租套房，今天中午傳出一氧化碳中毒意外，造成1死1傷，警方入內調查。（記者王錦義攝）
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花蓮市國盛四街一棟集合式住宅大樓的出租套房，今天中午傳出一氧化碳中毒意外，造成1死1傷，警方把還有氣息的狗交給親友送醫。（記者王錦義攝）
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花蓮市國盛四街一棟集合式住宅大樓的出租套房，今天中午傳出一氧化碳中毒意外，造成1死1傷，警方懷疑室外型的熱水器被裝在室內釀禍。（記者王錦義翻攝）
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花蓮市國盛四街一棟集合式住宅大樓的出租套房，今天中午傳出一氧化碳中毒意外，造成1死1傷，警方懷疑是外型的熱水器被裝在室內釀禍。（記者王錦義翻攝）
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標題：室外熱水器裝室內 疑一氧化碳中毒釀1死
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