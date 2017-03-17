室外熱水器裝室內 疑一氧化碳中毒釀1死

2017-03-17 14:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市國盛四街一棟集合式住宅大樓的出租套房，今天中午傳出一氧化碳中毒意外，造成1死1傷，死者28歲高姓男子陳屍在浴室內，花蓮警方初步調查，懷疑是裝在陽台的室外型熱水器，因陽台加裝窗戶成為室內空間，造成空氣流通不良，但詳細的意外發生原因還要等待消防局進一步調查。

大樓管理員說，高男跟一名女子才剛搬到大樓10幾天，高男的親友因電話聯繫不上高男，就跑到租屋處找高男，結果按門鈴，屋內王姓女子意識不太清楚，氣若游絲的勉強開門，他們發現不對勁趕快打119，消防人員把王女迅速送醫急救，另組消防員在浴室內發現高男已倒在地身體冰冷，還有一條吉娃娃犬也奄奄一息，消防人員給予空氣瓶後恢復活力。

花蓮警方指出，裝在陽台的熱水器屬於室外型，但因為陽台外推加裝窗戶，熱水器變成在室內，據當時發現人說，打開門後內部一陣霧濛濛熱氣竄出，窗戶並沒有打開，內部相當悶，而高男沒穿衣服陳屍在浴室，懷疑是在洗澡因室內通風不良，造成一氧化碳中毒，但詳細的死因還需要進一步調查。

花蓮縣消防局指出，呼籲民眾應自行檢視居家燃氣熱水器，如有將屋外式熱水器裝設於加裝窗戶的陽台或屋內等安裝不當情形，即有一氧化碳中毒危險，應委託合格承裝業將熱水器遷移至屋外或更換為電熱水器、太陽能熱水器、強制排氣型熱水器。同時，因一氧化碳無色無味，倘居家有人洗澡時，有家人產生頭暈、不舒服情況，應先警覺可能有一氧化碳中毒，先打開窗戶通風後儘速就醫。