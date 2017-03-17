來不及長大！4月大女嬰疑趴睡不慎 嘴唇發黑不治

2017-03-17 15:07

〔記者林嘉東／基隆報導〕剛滿4個月大的魏姓女嬰，疑因趴睡不慎，今天上午近8時許，被保母發現嘴唇發黑，已無氣息，經急救仍不治。檢警正在相驗釐清女嬰死因。

警方調查，45歲楊姓保母領有保母證照，除了照顧魏姓女嬰外還有帶一個嬰兒。

她今天上午近8時許發現趴睡的魏姓女嬰嘴唇發黑，趕緊報案；經送醫後仍不治。

女嬰母親獲報趕抵醫院，得知救不回愛女，痛哭失聲，場面鼻酸。警方指出，楊女照顧愛女3個月，想不到會發生意外。