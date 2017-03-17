七旬「老」弟百里尋90歲大姐 最靚管區圓夢

2017-03-17 14:41

〔記者許國楨／台中報導〕王姓阿公因思念已10多年未見的老姐姐，本週二自北部獨自搭車南下台中，尋人未果而向警方求助，卻因姐姐已改名，透過戶政系統也查詢不到，員警不忍看到阿公哀傷落寞神情，鍥而不捨，最後與阿公兒子通話後有了正確地址，這才讓百里尋親有了明確方向，姐弟經過一番曲折後終於相見，相擁而泣的畫面令人動容。

有最靚管區稱號的台中市第二分局文正派出所女警余珮毓，當天下午與同事秦章鈺準備出勤時，突見何姓婦人神情慌張地，領著一臉不知所措的75歲王姓阿公至警所求助，何婦表示，稍早從新竹搭乘火車時，看見阿公步履蹣跚的在車廂間尋找座位上前關心，才知道阿公是要到台中尋找多年未見的老姐姐。

兩人在火車站下車後，因阿公已多年未到台中，認不出目的地，余員等人得知原委聯絡戶政事務所，所方表示可以透過阿公身分查詢到三等親屬，遂立即將阿公載往戶政事務所，卻因姐姐已改名查詢未果，只能以電話聯絡阿公同住新竹的大兒子將他帶回家。

阿公得知見不到思念已久的姊姊後，淚水幾乎奪眶而出，余員看到阿公落寞身影及哀傷神情非常不捨，進一步與阿公大兒子通話，大兒子得知父親找尋的對象為其姑姑（阿公的大姊，現已高齡90歲），終於有了中清路的正確地址，這才讓百里尋親有了明確方向。

員警驅車將阿公及熱心何婦帶往目的地，鄰居知情後立即入屋，將一人在家的老奶奶扶出，姊弟經過一番曲折後相見，相擁而泣的畫面令人動容。