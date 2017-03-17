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洪仲秋案和解 洪母：不忍看到更多家庭有陰影

2017-03-17  14:41

〔即時新聞／綜合報導〕義務役士官洪仲丘遭虐死案，洪家父母昨日在高等法院辯論庭上與5名被告和解，另有1名被告則在前年就已和解。洪母透露自己之所以願意這樣做，是因為她真的希望這些被告的家庭，能夠不用再擔心他們了，避免更多家庭產生陰影。

據《壹新聞》報導，洪母表示，在洪仲丘案發生之前，他們原本也是個完整的家庭，將心比心之下，不希望看到其他家庭陷入陰影。

在和解金方面，洪母說都是由被告決定，而且都會捐給慈善團體，5名昨日與洪家和解的被告付出的金額不等，542旅副旅長何江忠和連長徐信正跟是40萬元，副連長劉延俊因為是單親家庭經濟上比較困難，所以是20萬元，剩下的上士范佐憲和另一人是30萬元。

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  • 洪仲丘服役時遭虐死，洪家與6名被告和解，洪母透露是因為不希望看到更多家庭有陰影。（資料照，記者張軒哲攝）

    洪仲丘服役時遭虐死，洪家與6名被告和解，洪母透露是因為不希望看到更多家庭有陰影。（資料照，記者張軒哲攝）

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