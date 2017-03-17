悲！孝媳躁症發作弒親 鄰居難以置信
2017-03-17 14:30
〔記者陳恩惠／台北報導〕「她們真的是一對感情很好的婆媳！」台北市民生社區今天上午發生媳婦砍死婆婆的人倫悲劇，陳姓婆媳在草埔市場內經營的麵攤，是巷弄內知名的小麵攤，發生這起意外，鄰居不敢置信，頻頻說著「怎麼會這樣？不可能！」參與救援的國術店王姓老闆表示，婆媳倆感情之好，在社區內遠近馳名，要不是媳婦躁鬱症發作，不會如此，希望民眾不要誤會是婆媳失和。
松山警分局三民派出所今天上午8時46分據報，位於北市新東街45巷內有人自殺，到場發現，原來是52歲張姓媳婦疑因躁鬱症突然發作，在廚房準備麵攤的材料時，突然拿起菜刀砍殺進入廚房的八旬婆婆，當場造成被害人頸部及手腳多處刀傷。
警方說，張女行兇後，匆匆跑出屋外，對著在屋外洗菜的先生說，「我砍死她了！」隨即「哇！」的一聲大哭大叫，陳男震驚，起身察看，見老媽媽搖搖晃晃走到門口，隨即體力不支倒地，陳男才驚醒，在家門前大喊「救命啊！叫救護車！」
警方表示，巷內的左鄰右舍見狀，一名賣炭烤胡椒餅的媽媽趕來抱住失控的張女，身為民防中隊長的國術館王姓老闆獲悉，撥打119後，依照指示為陳婆婆進行CPR，詎料，頸部傷口噴出大量血跡，送醫急救後仍不治。
警方說，陳婆婆與獨子及媳婦、孫子住在民生社區已30年，平日經營小麵攤維生，媳婦相當孝順，婆婆也對這唯一的媳婦視如己出，2人相處時經常笑語不斷，一家和樂融融，10餘年前婆媳兩人將麵攤取名為「婆媳意麵」，逐漸打出知名度而遠近馳名。
警方初步調查，張女近日察覺自己情緒不穩，昨天還特地就醫，醫生告知罹有躁鬱症，才剛服藥，沒想到今晨會聽到「莫名的聲音指示」，竟持刀砍殺婆婆。
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